Поставка воды питьевой (в пэт-бутылях 18,9 л.) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции со склада Поставщика на основании подписанного с двух сторон универсального передаточного документа. На условиях самовывоза со склада Поставщика по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Излучинск