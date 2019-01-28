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    Главная / Торги / Услуги по изготовлению печатной продукции

    Услуги по изготовлению печатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82353Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82353

    Наименование закупки

    Услуги по изготовлению печатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:57

    Документация процедуры

    охрана_труда.rar

    Бланки_ОО.rar

    бланки_путевок.rar

    Личная_карточка_Т-2.PDF

    Образцы_мед._службы.rar

    Форма_Ед.поставщик.xlsx

    типография_охрана_труда.xlsx

    Перечень_печатной_продукции_для_бухг._заявка_от_ОО.docx

    Форма_Ед.поставщик.xlsx

    типография_мед.служба.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по изготовлению печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82353Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по изготовлению печатной продукции

    Начальная цена

    178 895,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется отдельными партиями (в течение года) согласно заявке Заказчика (к заявке будет прилагаться макет) Оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению фирменных бланков и производственных журналов Изготовление личной карточки прохождения обучения разработка макета, формат А4, 12 листов, переплет- скрепка, бумага 80гр/м2, обложка картон 200гр/м2"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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