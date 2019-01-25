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Наименование закупки
ПОставка товара (стройматериалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 11:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Почтовый адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Контактный телефон
+7 83164 6-31-68
Факс
+7 83164 6-31-23
Адрес электронной почты
Kuzpni@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОставка товара (стройматериалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 08:00 GMT +325.01.2019 08:0025.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82349Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОставка товара (стройматериалы)
Начальная цена
81 570,07
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором. Технические характеристики товара по согласованию с Заказчиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Кол-во: 1500.000