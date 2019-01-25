www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка листов стальных г/к
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 14:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Контактный телефон
+7 34675 6-57-59
Факс
+7 34675 6-57-02
Адрес электронной почты
U.Anikina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Некрасова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листов стальных г/к
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82330Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листов стальных г/к
Начальная цена
491 375,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628128 ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. УнъюганРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Кол-во: 43.000