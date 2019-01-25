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    Главная / Торги / Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей) для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей) для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 11:0025.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82325

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей) для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 09:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    обслуживание оргтехники

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей) для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 11:00 GMT +325.01.2019 11:0025.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей) для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    35 727,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по восстановлению картриджей для оргтехники Xerox Phaser 7750 ресурс 32000 стр при 5% заполнении"

    Кол-во: 6.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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