Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82310Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82310

    Наименование закупки

    Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 08:45

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82310Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    565 596,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки). Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок полипропиленовый трехслойный для упаковки строительного и бытового мусора 55х105СМ 50КГ белый"

    Кол-во: 11341.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 262811
    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки вагонов-цистерн для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки вагонов-цистерн для...
    262811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 05:30(GMT+03:00)
    1 196 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 265960
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Сочи
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва...
    265960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 265926
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    265926
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    977 029
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265653
    Поставка бытовых и хозяйственных товаров
    Поставка бытовых и хозяйственных товаров
    265653
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    998 026
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 265061
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    265061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    49 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264946
    Поставка расходного материала для химчистки
    Поставка расходного материала для химчистки
    264946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 75989
    Хозяйственные товары
    Хозяйственные товары
    75989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    46 766
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить