"Позиция 1" "Проведение аварийно-спасательных работ - оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для реагирования на ЧС ,а также выполнение работ по ликвидации (локализации) чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их последствий на опасном производственном объектедля нужд НПФ "Центргазгеофизика""

Кол-во: 12.000