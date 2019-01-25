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Наименование закупки
Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 08:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 07:30 GMT +325.01.2019 07:3025.01.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82304Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
85 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г.Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 50%, окончательный расчёт в течении 20 дней после подписания акта выполненных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000