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    Главная / Торги / Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 07:3025.01.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82304Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82304

    Наименование закупки

    Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 08:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 07:30 GMT +325.01.2019 07:3025.01.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82304Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги в сфере экологии для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    85 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 50%, окончательный расчёт в течении 20 дней после подписания акта выполненных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги в сфере экологии Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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