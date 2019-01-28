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    Главная / Торги / Поставка бумаги для копировальной и множительной техники

    Поставка бумаги для копировальной и множительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 18:0028.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82283

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для копировальной и множительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 22:09

    Документация процедуры

    ЭП_Pr_2.xls

    ЭП_Pr_1.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме_на_поставку_бумаги.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для копировальной и множительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 18:00 GMT +328.01.2019 18:0028.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для копировальной и множительной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов (по московскому времени). Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку бумаги длякопировальной и множительной техники для Отделения Волгоград"

    Кол-во: 690.000

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