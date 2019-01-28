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    Главная / Торги / Поставка контейнеров для раздельного сбора мусора

    Поставка контейнеров для раздельного сбора мусора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 18:0028.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82282Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82282

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров для раздельного сбора мусора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 22:04

    Документация процедуры

    ЭП_Pr_2.xls

    ЭП_Pr_1.xls.docx

    Запрос_информации__на_поставку_контейнеров_для_раздельного_сбора_мусора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контейнеров для раздельного сбора мусора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 18:00 GMT +328.01.2019 18:0028.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82282Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров для раздельного сбора мусора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров дляраздельного сбора мусора для Отделения Волгоград"

    Кол-во: 41.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    26.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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