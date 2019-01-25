Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: - оплата по факту поставки продукции до окончания месяца, следующего за месяцем получения продукции (если предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); - оплата по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); Условия доставки: самовывоз со склада Участника в городах Ухта либо Сосногорск