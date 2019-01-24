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    Главная / Торги / Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000

    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82276Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82276

    Наименование закупки

    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 17:38

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 12:00 GMT +324.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82276Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, улица Промышленный район монтажников, дом 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара (для субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней с момента поставки Товара)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент Сульфацелл 2 марка 2000 ЗАО "Полицелл" ТУ 2231-013-32957739-2009, изм. 1-2"

    Кол-во: 1000.000

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