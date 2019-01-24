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    Главная / Торги / Поставка термометров для пунктов общественного питания филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка термометров для пунктов общественного питания филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82275Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82275

    Наименование закупки

    Поставка термометров для пунктов общественного питания филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 17:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термометров для пунктов общественного питания филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82275Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термометров для пунктов общественного питания филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    373 333,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр цифровой пищевой Testo 106 -50...+275ГРАД ЦЕЛЬС Комплектация: батарейки, защитный чехол TopSafe, зажим с защитным колпачком для сенсора, инструкция и заводской протокол калибровки, свидетельство о поверке"

    Кол-во: 32.000

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