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    Главная / Торги / Закупка стендов по охране труда и гражданской обороне для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Закупка стендов по охране труда и гражданской обороне для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 10:0024.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82273Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82273

    Наименование закупки

    Закупка стендов по охране труда и гражданской обороне для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 17:27

    Документация процедуры

    Спецификация_плакат_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка стендов по охране труда и гражданской обороне для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 10:00 GMT +324.01.2019 10:0024.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82273Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стендов по охране труда и гражданской обороне для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    36 999,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, литер ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд информационный "Охрана труда" 1200х1000ММ пластик ПВХ/пленка самоклеящаяся 3ММ алюминиевый профиль"

    Кол-во: 1.000

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