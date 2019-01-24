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    Главная / Торги / Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"

    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82272Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82272

    Наименование закупки

    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 17:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82272Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"

    Начальная цена

    112 554,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик газов объемный ротационный RVG G100 с расширенным диапазоном для учета объема неагрессивных, осушенных и очищенных газов: природный и городской газы, пропан, воздух, азот, инертные газы и др. в теплоэнергетических установках промышленных, коммунальных и др. предприятий. ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» Россия"

    Кол-во: 1.000

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