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Наименование закупки
Оказание услуг по рентгеноструктурному анализу глинистой составляющей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 18:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по рентгеноструктурному анализу глинистой составляющей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 10:00 GMT +324.01.2019 10:0024.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82261Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по рентгеноструктурному анализу глинистой составляющей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
187 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% отсрочка 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 40.000