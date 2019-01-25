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Наименование закупки
Закупка оригинальных зап. частей для печатного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 09:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00 доб. 36757
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оригинальных зап. частей для печатного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82258Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оригинальных зап. частей для печатного оборудования
Начальная цена
808 784,17
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течении 10 дней после поставки товара покупателю
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Кол-во: 1.000