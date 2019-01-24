Условия договора

Условия оплаты и доставки

Товар оплачивается Покупателем на основании счета на оплату, на условиях отсрочки платежа на срок не более 10 (десяти) банковских дней со дня получения Товара, если иное не оговорено в соответствующей Спецификации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.