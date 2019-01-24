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Наименование закупки
Мойка автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 15:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-19-42
Факс
--
Адрес электронной почты
kcson@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Порякова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мойка автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 08:00 GMT +324.01.2019 08:0024.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82246Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мойка автотранспорта
Начальная цена
16 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата безналичным расчетом. Наличие автомойки в Шатковском районе не более 3 км от учреждения.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Кол-во: 24.000