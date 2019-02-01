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Наименование закупки
Поставка сердечно-сосудистых препаратов для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 08:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Почтовый адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Контактный телефон
+7 83161 2-78-57
Факс
+7 83161 2-78-57
Адрес электронной почты
internat_gorodez@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сердечно-сосудистых препаратов для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 09:30 GMT +301.02.2019 09:3001.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82245Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сердечно-сосудистых препаратов для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Начальная цена
99 949,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Городец, ул. речников, д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка товара по адресу заказчика в течении 20 календарных дней с даты заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Кол-во: 300.000