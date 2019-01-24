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    Главная / Торги / Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82240Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82240

    Наименование закупки

    Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 15:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 09:00 GMT +324.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82240Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Начальная цена

    125 280,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. Ввиду того, что закупка только для субъектов МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вещество вспомогательное ОП-10 200КГ бочка ГОСТ 8433-81"

    Кол-во: 0.120

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    Прием заявок:
    25.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    146 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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