Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. Ввиду того, что закупка только для субъектов МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК".