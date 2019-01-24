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Наименование закупки
Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 15:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 09:00 GMT +324.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82240Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вещества вспомогательного ОП-10 по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
Начальная цена
125 280,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щелково Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. Ввиду того, что закупка только для субъектов МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
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