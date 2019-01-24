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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 14:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82218Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка
Начальная цена
27 118,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вяземской 11.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Ежемесячная оплата после подписания акта оказанных услуг, стоянка в непосредственной близости к адресу поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 4.000