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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82218Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82218

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 14:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82218Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств Хабаровского участка

    Начальная цена

    27 118,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вяземской 11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячная оплата после подписания акта оказанных услуг, стоянка в непосредственной близости к адресу поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    13 559
    Лоты:
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    Регион:
    Амурская область
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