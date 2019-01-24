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    Главная / Торги / Бланки БЛАГОДАРСТВЕННЫХ БУМАГ дочернего общества ПАО Газпром

    Бланки БЛАГОДАРСТВЕННЫХ БУМАГ дочернего общества ПАО Газпром

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82217

    Наименование закупки

    Бланки БЛАГОДАРСТВЕННЫХ БУМАГ дочернего общества ПАО Газпром

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 14:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бланки БЛАГОДАРСТВЕННЫХ БУМАГ дочернего общества ПАО Газпром

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 09:00 GMT +324.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланки БЛАГОДАРСТВЕННЫХ БУМАГ дочернего общества ПАО Газпром

    Начальная цена

    384 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Наметкина, 12АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара за счет ПОСТАВЩИКА

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк наградный "Почетная грамота" А4 160г/м2 (многоуровневые тиснения и специальные технологии высоко глянцевой печати по матовой бумаге)"

    Кол-во: 500.000

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