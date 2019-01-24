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    Главная / Торги / Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82211

    Наименование закупки

    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 14:18

    Документация процедуры

    ОЛ_10203.Р.А.050-МТ.ОЛ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Начальная цена

    62 083,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таль ручная шестеренная передвижная ТРШБМУ-2.0 2Т 1М"

    Кол-во: 1.000

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