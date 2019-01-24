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    Главная / Торги / Оказание услуг по печати бланков

    Оказание услуг по печати бланков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82205Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82205

    Наименование закупки

    Оказание услуг по печати бланков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 14:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по печати бланков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 09:00 GMT +324.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82205Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по печати бланков

    Начальная цена

    9 936,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка по заявке заказчика. Оплата в течении 5 рабочих дней, с даты предоставления документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк форм учетной и отчетной документации Прейскуранты А4 80 гр/м2 ИП ТРИФАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Россия"

    Кол-во: 1.000

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