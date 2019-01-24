www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по печати бланков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 14:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по печати бланков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 09:00 GMT +324.01.2019 09:0024.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82205Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по печати бланков
Начальная цена
9 936,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка по заявке заказчика. Оплата в течении 5 рабочих дней, с даты предоставления документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 1.000