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    Главная / Торги / Поставка ресурсных материалов для инженерной техники

    Поставка ресурсных материалов для инженерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82174

    Наименование закупки

    Поставка ресурсных материалов для инженерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 09:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Контактный телефон

    +7 831 430-96-19

    Факс

    +7 831 428-30-44

    Адрес электронной почты

    cev@ggc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пужайло Александр Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ресурсных материалов для инженерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ресурсных материалов для инженерной техники

    Начальная цена

    475 423,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится в течение 30 календарных дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотобарабан MB 7069008/1060009321 MB ES030/ES050/ESL030"

    Кол-во: 2.000

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