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Наименование закупки
Поставка ресурсных материалов для инженерной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 09:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Контактный телефон
+7 831 430-96-19
Факс
+7 831 428-30-44
Адрес электронной почты
cev@ggc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пужайло Александр Федорович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ресурсных материалов для инженерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82174Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ресурсных материалов для инженерной техники
Начальная цена
475 423,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится в течение 30 календарных дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Кол-во: 2.000