www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Т2 мобайл
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 11:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53
Почтовый адрес
606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53
Контактный телефон
+7 83160 4-15-39
Факс
Адрес электронной почты
uszn@soc.chk.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лесовая Надежда Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т2 мобайл
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 08:00 GMT +324.01.2019 08:0024.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82167Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т2 мобайл
Начальная цена
3 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Чкаловск,ул.Белинского,53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ежемесячно
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК
Все закупки и тендеры УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК
Адрес местонахождения
606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53
Кол-во: 1.000