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    Главная / Торги / Поставка автомобильного топлива

    Поставка автомобильного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82165

    Наименование закупки

    Поставка автомобильного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 11:14

    Документация процедуры

    Места_доставки_товара_Бензин.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Контактный телефон

    +7 831 228-05-78

    Факс

    +7 831 228-05-78

    Адрес электронной почты

    cogm-nnov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильного топлива

    Начальная цена

    75 504,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Отгрузка автомобильного топлива с автозаправочных станций (АЗС), расположенных на территории г. Нижнего Новгорода (не менее 1 АЗС в районах г.Н.Новгорода, Нижегородской области, городских округах и районах Нижегородской области)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату за фактически полученное топливо в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным при условии выставления счета (счета-фактуры), товарной накладной, не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанного срока при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара и подписания сторонами товарной накладной. Отгрузка автомобильного топлива осуществляется самовывозом с автозаправочных станций (АЗС)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 (АИ-92) ГОСТ Р 51105-97 К5"

    Кол-во: 2200.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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