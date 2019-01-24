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Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 11:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Контактный телефон
+7 831 228-05-78
Факс
+7 831 228-05-78
Адрес электронной почты
cogm-nnov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82165Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива
Начальная цена
75 504,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Отгрузка автомобильного топлива с автозаправочных станций (АЗС), расположенных на территории г. Нижнего Новгорода (не менее 1 АЗС в районах г.Н.Новгорода, Нижегородской области, городских округах и районах Нижегородской области)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату за фактически полученное топливо в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным при условии выставления счета (счета-фактуры), товарной накладной, не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанного срока при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара и подписания сторонами товарной накладной. Отгрузка автомобильного топлива осуществляется самовывозом с автозаправочных станций (АЗС)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Кол-во: 2200.000