www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка термокружек с фирменной символикой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 11:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-17-78
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
lazutin@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазутин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термокружек с фирменной символикой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 12:00 GMT +324.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82163Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термокружек с фирменной символикой
Начальная цена
186 874,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.2. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 2.2.1. 40% (сорок) стоимости Товара в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме _____________________, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2.2.2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара, в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме ______________________в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 150.000