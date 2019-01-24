Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.2. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 2.2.1. 40% (сорок) стоимости Товара в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме _____________________, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2.2.2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара, в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме ______________________в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.