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    Главная / Торги / Поставка термокружек с фирменной символикой

    Поставка термокружек с фирменной символикой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82163

    Наименование закупки

    Поставка термокружек с фирменной символикой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 11:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термокружек с фирменной символикой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 12:00 GMT +324.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термокружек с фирменной символикой

    Начальная цена

    186 874,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.2. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар в следующем порядке: 2.2.1. 40% (сорок) стоимости Товара в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме _____________________, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со Дня подписания Договора на бумажном носителе и получения счета Поставщика; 2.2.2. 60% (шестьдесят) стоимости Товара, в сумме ________________________, в том числе НДС (18%) в сумме ______________________в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термокружка термос Gem's нержавеющая сталь 470МЛ 70х220ММ нанесение логотипа методом круговой гравировки, площадь круговой гравировки 70 КВ.СМ черный брендированная подарочная упаковка"

    Кол-во: 150.000

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