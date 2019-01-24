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    Главная / Торги / Пользование абонлинией

    Пользование абонлинией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 08:0024.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82162Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82162

    Наименование закупки

    Пользование абонлинией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 11:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК"
    Все закупки и тендеры УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК

    Юридический адрес

    606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53

    Почтовый адрес

    606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53

    Контактный телефон

    +7 83160 4-15-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.chk.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лесовая Надежда Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пользование абонлинией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 08:00 GMT +324.01.2019 08:0024.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82162Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пользование абонлинией

    Начальная цена

    184,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Чкаловск, Белинского, д.53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ежемесячно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК
    Все закупки и тендеры УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК

    Адрес местонахождения

    606540, Российская Федерация, Нижегородская область, Чкаловск, Белинского, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области местной телефонной связи . Абонентский ТП (без СПУС). Цена зависит от района оказания услуги."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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