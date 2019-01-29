Поставка комплектующих для изготовления оборудования для Оренбургской ВЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем, но не позднее 31.12.2019. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.