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Наименование закупки
Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 13:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Коми Республика
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 00:00 GMT +328.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82158Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
433 576,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Астраханская область,Оренбургская область,Республика Коми, Администрация ООО «Газпром газобезопасность»: 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5.; Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 416154, Астраханская область, Красноярский район, Промзона, ул. Монтажников, дом 5.; Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 124; Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Изданий, Подписчик осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставлять Издания Подписчику в течение периода времени подписки с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. Поставка Изданий осуществляется силами и за счет Поставщика по следующим адресам: Администрация ООО «Газпром газобезопасность»: 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5.; Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 416154, Астраханская область, Красноярский район, Промзона, ул. Монтажников, дом 5.; Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 124; Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона. Поставщик обязуется обеспечить поставку Изданий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2001 №759 «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 1.000