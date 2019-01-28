Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Изданий, Подписчик осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставлять Издания Подписчику в течение периода времени подписки с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. Поставка Изданий осуществляется силами и за счет Поставщика по следующим адресам: Администрация ООО «Газпром газобезопасность»: 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5.; Астраханская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 416154, Астраханская область, Красноярский район, Промзона, ул. Монтажников, дом 5.; Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 124; Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона. Поставщик обязуется обеспечить поставку Изданий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2001 №759 «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке».