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    Главная / Торги / Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства

    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 17:3030.01.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82150Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82150

    Наименование закупки

    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 10:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 17:30 GMT +330.01.2019 17:3030.01.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82150Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства

    Начальная цена

    1 089 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    плата производится по факту поставки товара, оказания услуг в течение 5 рабочих дней с момента подписания приема-передачточных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обновлению информационно-справочной системы Обновление информационного правового обеспечения"

    Кол-во: 3.000

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