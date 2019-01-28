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    Главная / Торги / Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82149

    Наименование закупки

    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 00:00 GMT +328.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    75 863,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416154, Астраханская область, Красноярский район, Промзона, ул. Монтажников, дом 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Изданий, Подписчик осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставлять Издания Подписчику в течение периода времени подписки с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. Поставка Изданий осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: 416154, Астраханская область, Красноярский район, Промзона, ул. Монтажников, дом 5. Поставщик обязуется обеспечить поставку Изданий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2001 №759 «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал "Справочник эколога" Астрахань 1 раз в месяц"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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