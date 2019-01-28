Поставка подписных изданий для ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Изданий, Подписчик осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставлять Издания Подписчику в течение периода времени подписки с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. Поставка Изданий осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5, Адрес »: 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5. Поставщик обязуется обеспечить поставку Изданий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2001 №759 «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке».