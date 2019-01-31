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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Канцтовары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 09:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Почтовый адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Контактный телефон
+7 83147 7-03-21
Факс
+7 83147 7-03-09
Адрес электронной почты
arz_chernova@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцтовары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82137Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцтовары
Начальная цена
33 321,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры).Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой до заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Кол-во: 70.000