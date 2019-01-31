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    Главная / Торги / Канцтовары

    Канцтовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82137Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82137

    Наименование закупки

    Канцтовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 09:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Контактный телефон

    +7 83147 7-03-21

    Факс

    +7 83147 7-03-09

    Адрес электронной почты

    arz_chernova@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцтовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82137Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцтовары

    Начальная цена

    33 321,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры).Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой до заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скобы для степлера №10"

    Кол-во: 70.000

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