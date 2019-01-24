Условия договора

Условия оплаты и доставки

а) Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 90 календарных дней после наступления наиболее поздней из следующих дат: - дата подписания акта сверки взаимных расчетов; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).