Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЦЗ/СОРиСОФ/21.01.2019 Поставка оборудования связи для комплектации объекта КС "КОКТ Мышкин II оч, I пк, 24 кв.ж.д." для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    ЦЗ/СОРиСОФ/21.01.2019 Поставка оборудования связи для комплектации объекта КС "КОКТ Мышкин II оч, I пк, 24 кв.ж.д." для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82129

    Наименование закупки

    ЦЗ/СОРиСОФ/21.01.2019 Поставка оборудования связи для комплектации объекта КС "КОКТ Мышкин II оч, I пк, 24 кв.ж.д." для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.01.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/СОРиСОФ/21.01.2019 Поставка оборудования связи для комплектации объекта КС "КОКТ Мышкин II оч, I пк, 24 кв.ж.д." для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 00:00 GMT +324.01.2019 00:0024.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/СОРиСОФ/21.01.2019 Поставка оборудования связи для комплектации объекта КС "КОКТ Мышкин II оч, I пк, 24 кв.ж.д." для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    180 510,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160028, г. Вологда, ул. Копрецовская, д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел доступа малогабаритный УД-Топаз-20-24Е 220В 388х290х86ММ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265799
    Аккумулятор CSB HR 1234W F2(12 В 9 А/ч) в г. Новосибирск.
    Аккумулятор CSB HR 1234W F2(12 В 9 А/ч) в г. Новосибирск.
    265799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 261935
    Поставка телефонов и модулей расширения
    Поставка телефонов и модулей расширения
    261935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264155
    части и комплектующие коммуникационного оборудования
    части и комплектующие коммуникационного оборудования
    264155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    35 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 76871
    Серверный шкаф
    Серверный шкаф
    76871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    83 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 78539
    Поставка оборудования селекторной связи
    Поставка оборудования селекторной связи
    78539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    495 532
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 79047
    Поставка запасных частей к приборам связи ( УСЛ 085)
    Поставка запасных частей к приборам связи ( УСЛ 085)
    79047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    415 950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80741
    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)
    Выключатель конечный EMD#8422449. Type TUB1S3 ( Черский, 89)
    80741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 82696
    Лингафонное оборудование
    Лингафонное оборудование
    82696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    58 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить