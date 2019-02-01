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Наименование закупки
Пакеты ПВД мусор 120 л
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2019 09:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Почтовый адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Контактный телефон
+7 8442 31-96-30
Факс
--
Адрес электронной почты
d.korsakov@pokupochka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пакеты ПВД мусор 120 л
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 11:00 GMT +301.02.2019 11:0001.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82125Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пакеты ПВД мусор 120 л
Начальная цена
23 008 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, р.п. Ерзовка Ул Промышленная 4аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа, Доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ТАМЕРЛАН
Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН
Адрес местонахождения
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Кол-во: 60000.000