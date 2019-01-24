Оказание услуг по доставке ЦКК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Волгоградская область, Поставка автомобильным транспортом цельнокатаных дисков с Нижнетагильского металлургического комбината ЕвразХолдинг в адрес следующих предприятий: 1. АО "ВРЗ", г. Стерлитамак. 2. ООО "НВК". ст. Арчеда/ст. Разугляевка Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Предоплата за оказанные услуги в размере 100%. Доставка автомобильным транспортом дисков в объеме 50шт. в каждой машине. Под погрузку необходимо поставить автомобили в течение 3 календарных дней начиная с 24.01.2018г.