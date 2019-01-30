Постава батареек "Крона" для нужд Сахалинского ЛПУМТ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: 1. В стоимость товара должны быть включены (отдельно не оплачиваются) все транспортные расходы и расходы на тару и упаковку. 2. При наличии НДС, цены указываются без НДС, а затем НДС накручивается «сверху». 3. В коммерческом предложении обязательно должен быть указан срок поставки. 4. Компания ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет оплату товара в месяце, следующим за месяцем получения продукции на склад. Допускаются аналоги. Возможно увеличение заказа до кратности упаковки. Интересующую Вас информацию, связанную с предоставлением коммерческого предложения вы можете получить у специалиста филиала Болдырева Алексея Николаевича тел. 8 (4242) 49-17-23. a.boldyrev@gtt.gazprom.ru