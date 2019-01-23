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    Главная / Торги / Поставка измерительных материалов для ИТЦ

    Поставка измерительных материалов для ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 00:0023.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82095Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82095

    Наименование закупки

    Поставка измерительных материалов для ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 23:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-54

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    emirbekov@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительных материалов для ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 00:00 GMT +323.01.2019 00:0023.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82095Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных материалов для ИТЦ

    Начальная цена

    124 171,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, г. КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расходы по доставке несет Поставщик. Оплата в течении 30 календарных дней с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенкомер индикаторный С-25 0-25ММ 100ММ ГОСТ 11358-89"

    Кол-во: 1.000

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