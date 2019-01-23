Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Шкафы Арктическая

    Шкафы Арктическая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 12:0023.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82092

    Наименование закупки

    Шкафы Арктическая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 17:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шкафы Арктическая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 12:00 GMT +323.01.2019 12:0023.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкафы Арктическая

    Начальная цена

    77 483,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск ул Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка входит в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический Практик LS-01-40 для одежды 1830х418х500ММ серый 21.9КГ 1-дверный 1 полка, 1 перекладина, крючок для одежды"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 265334
    Закупка мебели Филиал МО "Газпром телеком"
    Закупка мебели Филиал МО "Газпром телеком"
    265334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264993
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    264993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    24 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76664
    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)
    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)
    76664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    144 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 77286
    Насосы и материалы
    Насосы и материалы
    77286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    393 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77504
    шкаф архивный Практик М18
    шкаф архивный Практик М18
    77504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    14 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77688
    шкаф архивный
    шкаф архивный
    77688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    15 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 78020
    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
    78020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    49 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 78022
    Шкаф металлический ШХА - 50 (40), высота 1310, ширина 490, глубина 385
    Шкаф металлический ШХА - 50 (40), высота 1310, ширина 490, глубина 385
    78022
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    10 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить