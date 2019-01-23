Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)

    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82090

    Наименование закупки

    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 16:19

    Документация процедуры

    Спецификация.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 08:00 GMT +323.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" (14)

    Начальная цена

    448 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н.НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по программе повышения квалификации «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» 80Ч очно Учебные группы не более 20 человек."

    Кол-во: 28.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 76562
    Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара до 0,7 Кгс/см2 и водогрейных котлов"
    Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и...
    76562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    5 508
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 75648
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    75648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    49 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 77512
    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"
    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"
    77512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    26 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 78301
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    78301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    49 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 82840
    Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
    Обучение по курсу Сертификационный цикл повышения квалификации "Эпидемиология"
    82840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    21 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 83572
    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"
    Оказание услуг дополнительного профессионального образования для нужд ООО "Газпром питание"
    83572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 15:00(GMT+03:00)
    84 791
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 84606
    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"
    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности...
    84606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    14 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить