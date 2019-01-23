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    Главная / Торги / Поставка аппаратов теплообменных

    Поставка аппаратов теплообменных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82087Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82087

    Наименование закупки

    Поставка аппаратов теплообменных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 16:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппаратов теплообменных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82087Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратов теплообменных

    Начальная цена

    129 966,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник Евроклима HW-4556 85.0КВТ 32.1М²"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    169 182
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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