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    Главная / Торги / книга учета

    книга учета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82085Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82085

    Наименование закупки

    книга учета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 15:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН г. Выкса"

    Юридический адрес

    607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2

    Почтовый адрес

    607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2

    Контактный телефон

    7-831-71119

    Факс

    8-831-71119

    Адрес электронной почты

    srcnes@soc.vks.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Книга учета

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 08:00 GMT +323.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82085Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Книга учета

    Начальная цена

    2 031,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607044, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ "СРЦН г. Выкса"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН г. Выкса"

    Адрес местонахождения

    607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Книга учета амбарная 96ЛИСТ клетка газетная плотный картон"

    Кол-во: 25.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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