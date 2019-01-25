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    Главная / Торги / Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82079Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82079

    Наименование закупки

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 15:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание_(штампы).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82079Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году

    Начальная цена

    282 680,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Сахалинская область, - 142770, Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенкое, поселок Газопровод, д. 101. - 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, д.4 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 2) Стоимость МТР увеличению не подлежит и учитывает все расходы Поставщика на доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 3) Поставка МТР осуществляется на основании направленного Поставщику по электронной почте Заказа Покупателя (по форме Приложения №1 к ТЗ с указанием необходимого количества). В соответствии с Заказом Поставщик в течение 2-ух рабочих дней разрабатывает макет МТР и представляет на согласование и утверждение Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оснастка для штампа Color S3900 серия ExpertLine 106х55ММ металлическая"

    Кол-во: 2.000

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