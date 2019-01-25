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Наименование закупки
Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2019 15:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82079Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019 году
Начальная цена
282 680,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Сахалинская область, - 142770, Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенкое, поселок Газопровод, д. 101. - 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, д.4 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 2) Стоимость МТР увеличению не подлежит и учитывает все расходы Поставщика на доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 3) Поставка МТР осуществляется на основании направленного Поставщику по электронной почте Заказа Покупателя (по форме Приложения №1 к ТЗ с указанием необходимого количества). В соответствии с Заказом Поставщик в течение 2-ух рабочих дней разрабатывает макет МТР и представляет на согласование и утверждение Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 2.000