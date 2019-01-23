Поставка ингибитора коррозии Ипроден К-1 по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ".