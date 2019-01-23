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    Главная / Торги / Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"

    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82068Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82068

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 15:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:30 GMT +323.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82068Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"

    Начальная цена

    54 842,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов Сокурский тракт 6 км. филиал СаратоворгдиагностикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставка товара осуществляется поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан-бутан газообразный ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 480.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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