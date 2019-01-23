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    Главная / Торги / Обслуживание систем физической защиты

    Обслуживание систем физической защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82062Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82062

    Наименование закупки

    Обслуживание систем физической защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 14:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обслуживание систем физической защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:30 GMT +323.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82062Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание систем физической защиты

    Начальная цена

    83 898,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Анкудиновское шоссе, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание системы контроля Обслуживание систем физической защиты"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    30.01.2019 08:30(GMT+03:00)
    82 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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